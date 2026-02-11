Bushido: Trennung von Anna-Maria war schwieriger als Tod seiner Eltern

Berlin - Nach ihrer Ehekrise zeigen sich Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) inzwischen wieder vereint. Nun hat der Rapper offen darüber gesprochen, wie schwer die Trennung wirklich für ihn war.

Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) haben ihre Eheprobleme hinter sich gelassen. © Jörg Carstensen/dpa

"Es waren schon die schwersten sechs Monate in meinen 47 Jahren", gestand Bushido unter Tränen im RTL-Interview. "Und es war sogar noch schwerer als der Tod meiner Eltern."

Für den Rapper, dessen Mutter 2013 und Vater 2016 an Krebs starben, war die Trennung ein tiefer Einschnitt. "Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Alles in mir drin ist kaputtgegangen", sagte er.

Wie beide erzählen, habe es eine Weile gedauert, die Distanz zu überbrücken. Anna-Maria bestätigte: Sie habe "sehr lange sogar" den Gedanken gehabt, sich endgültig zu trennen. Doch während der Auszeit habe Bushido begonnen, Verantwortung zu übernehmen. Statt Partynächten standen erstmals Ausflüge mit den Kindern auf dem Plan.

"Ich habe jetzt zum ersten Mal das Gefühl, ich habe eine Familie, einen Mann, der morgens mit mir aufsteht und mir hilft", beschrieb Anna-Maria den Wandel.

Nach viereinhalb Jahren in Dubai kehrte die Familie im Dezember nach Deutschland zurück, lebt nun in München-Grünwald. Auf Bushidos "Alles wird gut"-Abschiedstour ist die ganze Großfamilie vereint, alle acht Kinder sind dabei.