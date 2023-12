Bushido mit neuem Projekt: Aber ohne Ehefrau Anna-Maria

Rapper Bushido (45) arbeitete in den vergangenen Wochen an einer neuen Serie. © Screenshot/Instagram/bush1do (Bildmontage)

Das neue Jahr 2024 hält für Bushido Großes bereit. Neben seiner letzten Tour, die im Frühjahr startet, hat der Rapper scheinbar noch ein weiteres großes Projekt am Start.

Wie die "Bild" berichtet, drehte der 45-Jährige in den vergangenen Monaten mehrmals in Deutschland.

"Back On Track - Neuanfang mit Bushido" heißt die neue Dokumentation des "Sonnenbank Flavour"-Interpreten. In der Serie will der Rapper unterschiedlichen Menschen helfen, die einen Neuanfang in ihrem Leben wagen wollen. Anders als in der Vergangenheit steht Bushido diesmal ohne Ehefrau Anna-Maria Ferchichi vor der Kamera.

Was das Thema Neuanfang angeht, kennt sich der 45-Jährige bestens aus. Nach der spektakulären Trennung von Ex-Manager Arafat Abou-Chaker (47) kehrte er Deutschland im vergangenen Jahr den Rücken und zog gemeinsam mit Anna-Maria und den sieben Kindern nach Dubai.