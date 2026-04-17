Großzügige Geste: Bushido und Anna-Maria bezahlen Nanny auch ohne Job weiter

Berlin/München - Die Deluxe-Betreuung ihrer Kinder ist Gold wert: Rapper Bushido (47) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) zahlen ihrer langjährigen Nanny nach deren Abschied eine Lebensrente.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben sieben gemeinsame Kinder. © Fabian Sommer/dpa

Acht Jahre lang war die 39-jährige Gretchen fernab ihrer Heimat auf den Philippinen in Saudi-Arabien und damit getrennt von ihrer eigenen Familie als Kindermädchen tätig. Davon arbeitete sie vier Jahre für das Promi-Paar. Es ist eine Lebensrealität, die viele Arbeitsmigrantinnen teilen.

Im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" beschreibt die Schwester von Popstar Sarah Connor (45) die Lage eindringlich: "Das ist schon ein hartes Los. Und diese Frauen, die machen das, damit ihre Kinder studieren können."

Und weiter führte die Achtfach-Mama aus: "Die tragen ihre eigene Familie plus die angeheiratete auch. Und die müssen dann für alle sorgen."

Dass Gretchen bei den Ferchichis vergleichsweise privilegiert lebte, daraus machen beide keinen Hehl. Sie habe "das Vierfache oder Fünffache" verdient und sei nicht wie Personal, sondern wie ein Familienmitglied behandelt worden. Reisen im "Business"-Bereich oder Unterkünfte in einer "Präsidenten-Suite" gehörten demnach dazu.

Gleichzeitig unterstrich Anna-Maria, dass die Anforderungen hoch gewesen seien: "Es geht um unsere Kinder […]", daher habe man stets "hundertprozentige Verlässlichkeit" erwartet.