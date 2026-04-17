Großzügige Geste: Bushido und Anna-Maria bezahlen Nanny auch ohne Job weiter
Berlin/München - Die Deluxe-Betreuung ihrer Kinder ist Gold wert: Rapper Bushido (47) und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) zahlen ihrer langjährigen Nanny nach deren Abschied eine Lebensrente.
Acht Jahre lang war die 39-jährige Gretchen fernab ihrer Heimat auf den Philippinen in Saudi-Arabien und damit getrennt von ihrer eigenen Familie als Kindermädchen tätig. Davon arbeitete sie vier Jahre für das Promi-Paar. Es ist eine Lebensrealität, die viele Arbeitsmigrantinnen teilen.
Im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" beschreibt die Schwester von Popstar Sarah Connor (45) die Lage eindringlich: "Das ist schon ein hartes Los. Und diese Frauen, die machen das, damit ihre Kinder studieren können."
Und weiter führte die Achtfach-Mama aus: "Die tragen ihre eigene Familie plus die angeheiratete auch. Und die müssen dann für alle sorgen."
Dass Gretchen bei den Ferchichis vergleichsweise privilegiert lebte, daraus machen beide keinen Hehl. Sie habe "das Vierfache oder Fünffache" verdient und sei nicht wie Personal, sondern wie ein Familienmitglied behandelt worden. Reisen im "Business"-Bereich oder Unterkünfte in einer "Präsidenten-Suite" gehörten demnach dazu.
Gleichzeitig unterstrich Anna-Maria, dass die Anforderungen hoch gewesen seien: "Es geht um unsere Kinder […]", daher habe man stets "hundertprozentige Verlässlichkeit" erwartet.
Bushido redet Kindermädchen gut zu
Der Wendepunkt kam mit dem Umzug der Familie nach Deutschland. Gretchen entschied sich gegen ein Leben im für sie ungewohnten Umfeld - und für die Rückkehr zu ihrer eigenen Familie. Für Anna-Maria eine schwierige Situation: "Ich möchte gar nicht, dass Gretchen für andere arbeitet", gab sie preis. Ihre Reaktion beschrieb sie selbst als "Eifersucht", gepaart mit der Sorge, die Nanny könne anderswo schlechter behandelt werden.
Auch Bushido traf der Abschied sichtbar: "Selbst wenn die Kinder schon erwachsen sind, die bleiben einfach bei uns so."
Aus dieser emotionalen Lage heraus entstand schließlich das überraschende Angebot, Gretchen weiterhin ihr Gehalt auf unbestimmte Zeit auch ohne Arbeitsleistung zu zahlen: "Dann sind wir bereit, dir viele, viele Jahre, erst mal open end, dein Gehalt weiterzuzahlen [...], bleibst du bei deiner Familie [...], dann kommen wir dafür auf", erklärte der Rapper. De facto handelt es sich um eine private Lebensrente.
Zunächst habe Gretchen abgelehnt. Möglicherweise sei Stolz der Grund gewesen. Erst als Bushido klarstellte: "Du bist Teil unserer Familie [...], du bist nicht unsere Angestellte", nahm sie das Angebot an.
Im Sommer 2023 hatte das Promi-Paar eines der drei Kindermädchen gefeuert. Damals hieß es, die Nanny sei unkollegial gewesen.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa