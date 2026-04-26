Leihmutter-Pläne geplatzt: Für Bushido und Anna-Maria ist die Familienplanung endgültig vorbei
Berlin - Eigentlich wollten Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) mithilfe von zwei Leihmüttern noch einmal Nachwuchs bekommen. Jetzt haben sie jedoch einen endgültigen Entschluss gefasst: Nach acht Kindern ist für sie Schluss.
"Als wir das in Auftrag gegeben haben und wir startklar waren mit den Leihmüttern, kam mir immer mehr der Gedanke, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann", erklärt Anna-Maria gegenüber BILD.
Vor allem der Gedanke, dass sich dieser Schritt später nicht mehr rückgängig machen ließe, habe sie nicht losgelassen. "Es ist vorbei. Es reicht jetzt. Keine Kinder mehr", betont Bushido.
Die Pläne waren schon weit vorangeschritten: Das Paar stand in engem Austausch mit einer Agentur in Los Angeles, hatte medizinische Beratungen hinter sich und zahlreiche organisatorische Fragen geklärt. Auch zwei Embryonen waren bereits vorbereitet, ebenso wie zwei potenzielle Leihmütter.
"Wenn einer von uns eine Idee hat oder etwas machen möchte, beispielsweise eine Leihmutterschaft, ein Haus kaufen oder eine Weltreise, dann steht der Andere hinter diesem Plan. Wir pushen uns gegenseitig", so der Rapper über die Planung.
Kurz vor der ersten Zahlung haben Bushido und Anna-Maria das Vorhaben schließlich gestoppt.
Familienalltag bringt Zweifel am Baby-Plan
Ein entscheidender Grund für den Sinneswandel war der Familienalltag. Mit acht Kindern ist das Leben bei den Ferchichis ohnehin mehr als trubelig. Zwischen Schule, Einkäufen und gemeinsamen Unternehmungen bleibe kaum eine ruhige Minute.
Abends seien beide oft so erschöpft, dass sie gemeinsam mit ihren Kindern ins Bett fallen. "Das war der Punkt, wo wir uns anschauten und sagten: Okay, warte mal, stopp. Wir haben acht Kinder", erinnert sich der 47-Jährige zurück.
Auch innerhalb der Familie gab es Bedenken. Besonders die 13-jährige Tochter Aaliyah zeigte sich der Idee einer Leihmutterschaft gegenüber deutlich skeptisch.
Da die Zeit für ihre acht Kinder ohnehin knapp ist, legen sie großen Wert auf eine verlässliche Betreuung. Bis zum Umzug von Dubai nach Deutschland hatte die Familie eine Nanny, die längst als Teil der Familie galt. Deshalb entschieden sie sich, ihr Gehalt auch nach dem Ende der Zusammenarbeit weiterzuzahlen.
Titelfoto: Fabian Sommer/dpa