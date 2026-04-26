Leihmutter-Pläne geplatzt: Für Bushido und Anna-Maria ist die Familienplanung endgültig vorbei

Berlin - Eigentlich wollten Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) mithilfe von zwei Leihmüttern noch einmal Nachwuchs bekommen. Jetzt haben sie jedoch einen endgültigen Entschluss gefasst: Nach acht Kindern ist für sie Schluss.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben kurz vor der ersten Zahlung ihre geplante Leihmutterschaft gestoppt. © Fabian Sommer/dpa

"Als wir das in Auftrag gegeben haben und wir startklar waren mit den Leihmüttern, kam mir immer mehr der Gedanke, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann", erklärt Anna-Maria gegenüber BILD.

Vor allem der Gedanke, dass sich dieser Schritt später nicht mehr rückgängig machen ließe, habe sie nicht losgelassen. "Es ist vorbei. Es reicht jetzt. Keine Kinder mehr", betont Bushido.

Die Pläne waren schon weit vorangeschritten: Das Paar stand in engem Austausch mit einer Agentur in Los Angeles, hatte medizinische Beratungen hinter sich und zahlreiche organisatorische Fragen geklärt. Auch zwei Embryonen waren bereits vorbereitet, ebenso wie zwei potenzielle Leihmütter.

"Wenn einer von uns eine Idee hat oder etwas machen möchte, beispielsweise eine Leihmutterschaft, ein Haus kaufen oder eine Weltreise, dann steht der Andere hinter diesem Plan. Wir pushen uns gegenseitig", so der Rapper über die Planung.

Kurz vor der ersten Zahlung haben Bushido und Anna-Maria das Vorhaben schließlich gestoppt.