Bushido positioniert sich klar gegen AfD-Wähler: "Hinterwäldler-Mentalität"

Berlin - Bushido (45) äußert sich zu einem möglichen AfD-Verbot: Er sei zwar dagegen, dennoch möchte er solche Leute nicht in seinem Umfeld haben.

Allerdings fügte der Rapper noch hinzu, dass ein Verbot auch nicht sinnvoll sei: "Man sollte auch nicht versuchen, eine Partei verbieten zu lassen, nur weil sie einem selbst nicht in den Kram passt."

So sagte der 45-Jährige im Interview mit der " Berliner Zeitung ": "Menschen, die bereit sind, die AfD zu wählen, möchte ich nicht in meinem Umfeld haben. Die AfD ist für mich absolute Hinterwäldler-Mentalität, mit menschenfeindlichen Gesinnungen." Damit bezieht der siebenfache Vater klar und deutlich Stellung.

Aktuell wird in Deutschland darüber diskutiert, ob die AfD verboten werden sollte. Bushido, der mittlerweile mit Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42) und den sieben Kindern in Dubai lebt, hat dazu seine ganze eigene Meinung.

Bushido geht ab März auf große Tour. © Sebastian Willnow/dpa

Der in Berlin aufgewachsene Künstler zeigte sich wie gewohnt offen und gab den anderen Parteien sogar ein paar gutgemeinte Tipps mit auf den Weg: "Man sollte eher dafür sorgen, dass man mit seiner eigenen Politik so attraktiv wird, dass solche Parteien erst gar keine Zustimmung finden."

Für viele ist Bushido immer noch der Künstler, der sich negativ zur Homosexualität oder auch Andersdenkenden äußerte. So scheint der 45-Jährige aber schon längst nicht mehr zu sein: "Als Mensch bin ich absolut offen, tolerant, freundlich".

Wer sich davon ein eigenes Bild machen möchte, der kann Bushido in wenigen Wochen auf der Bühne sehen. Der Rapper startet mit dem Konzert am 21. März in der Berliner Mercedes-Benz Arena seine "König für immer"-Tour.

Der Rapper verkaufte bereits mehr als 100.000 Tickets - so gut wie jedes Konzert ist ausverkauft.