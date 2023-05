Bushido reagiert auf Diss-Track gegen Capital Bra: "zum fremdschämen"!

Bushido (44) gibt seine Meinung zum Diss-Track gegen Capital Bra (28) ab. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa

Wenn sich Bushido zu einer Sache zu Wort meldet, dann hat sein Wort bekanntlich ordentlich Gewicht und das, obwohl der mittlerweile 44-Jährige mit seiner Familie im weit entfernten Dubai wohnt.

Er ist nicht ohne Grund, einer der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Zu Bushidos Schützlingen gehörte vor einiger Zeit auch mal Capital Bra (28). Bei beiden ist das Tischtuch mittlerweile zerschnitten und dennoch äußerte sich der 44-Jährige zum Diss-Track gegen Capital.

NGEE's Cover zum Song "Kommissar Bra" erntete von Bushido eine Menge Kritik. "Das ist so fremdschämen", bezeichnet Bushido das Bild, auf dem nur ein Polizisten-Emoji zu sehen ist.

Was den Song an sich angeht, fällt auch hier die Kritik vom "Großmeister" des Deutschrap alles andere als positiv aus. So seien die Aussprache und die Beats "schlecht". Ein Diss-Track solle sich nach Meinung von Bushido an seinen Song "Leben und Tod des Kenneth Glöckler" messen lassen.