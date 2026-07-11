Bushido spricht über extreme Angstzustände: "Ich bin teilweise nicht mehr rausgegangen"

Berlin/Grünwald - Monatelang bestimmte die Angst sein Leben: Rapper Bushido (47) verrät jetzt, wie ihn heftige Angstzustände zeitweise komplett aus der Bahn warfen.

Bushido (47) litt nach mehreren Schickssalsschlägen unter einer psychischen Belastung. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Du weißt selbst, dass bei mir meine Angstzustände extrem schlimm waren, dass ich teilweise nicht rausgegangen bin", erzählt der 47-Jährige in der aktuellen Folge von "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" seiner Frau. Zeitweise schaffte er es kaum noch, die Wohnung zu verlassen.

Auslöser für die psychische Belastung waren gleich mehrere schwere Schicksalsschläge. Während die Ehe des Paares auf der Kippe stand und sich Bushido und Anna-Maria rund ein halbes Jahr trennten, kämpfte der Musiker gleichzeitig mit der Angst, seine Familie endgültig zu verlieren.

Seiner Frau fiel sein Rückzug damals zwar auf, doch sie deutete ihn zunächst als Desinteresse. Dass hinter seinem Verhalten massive Angstzustände steckten, wusste sie nach eigenen Angaben nicht. Die ohnehin angespannte Beziehung wurde dadurch zusätzlich belastet.

Die Angst habe auf ihm gelegen "wie eine Bleiweste bei der Röntgenaufnahme". Erst als er professionelle Hilfe annahm, begann sich seine Situation langsam zu verbessern.

Im vergangenen Jahr ging der Rapper nach eigenen Angaben sogar sieben Tage pro Woche zur Therapie. Inzwischen besucht er seine Therapeutin noch einmal wöchentlich.