Bushido über Tumor-Schock: "Es zeigt dir die Endlichkeit auf"

Berlin - Nach dem Tumor-Fund an seinem linken Ohr haben Bushido (47) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) offen über die belastende Diagnose gesprochen.

Die Tumor-Diagnose war für Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) ein Schock. © Fabian Sommer/dpa

Zwar gehen die Ärzte nach bisherigen Einschätzungen von einem gutartigen Befund aus, doch die Diagnose hat das Paar sichtbar bewegt. In ihrem gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" berichteten die beiden, wie sie im Alltag damit umgehen.



"Ich war unter Schock", erinnerte sich Bushido an die Zeit kurz nach der Mitteilung. Der Rapper kontaktierte in der Folge auch seine Therapeutin. "Ich wollte darüber sprechen", erklärte er im Podcast. "Es zeigt dir wieder diese Endlichkeit auf."

Für ihn sei schon das Wort schwer zu ertragen gewesen: "Allein der Begriff Tumor ist so stigmatisiert, du weißt genau, womit man das in Verbindung bringt", sagte Bushido.

Trotz der vorsichtig positiven Einschätzung seiner Ärzte habe ihn die Nachricht nachhaltig beschäftigt. "In dieser Sekunde habe ich gemerkt, es kann etwas passieren und ich muss alle Menschen verlassen, die ich so liebe", berichtete der 47-Jährige.

Für Anna-Maria Ferchichi kam diese Reaktion nicht überraschend. "Du bist total traumatisiert, Anis", so die Influencerin im Podcast. Bushido habe "eine so schlimme Erfahrung bezogen auf krank sein" gemacht. Hintergrund: Beide Elternteile des ehemaligen Gangster-Rappers verstarben an Krebs.