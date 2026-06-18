Bushido-Sohn Issa nimmt Diss-Track auf: "Hat echt Mist gebaut"

Berlin/München - Wie der Vater, so der Sohn? Bushidos (47) Junior Issa (10) hat seinen ersten Disstrack aufgenommen. Seine Eltern waren nicht wirklich glücklich über das Ergebnis.

Issa (10, ganz rechts), Sohn von Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47), kommt offenbar ganz nach dem Papa. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

Issa habe "echt Mist gebaut", erklärte Mama Anna-Maria Ferchichi (44) in der aktuellen Folge des Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi".

Hintergrund ist ein selbst geschriebener Song von Issa gegen einen anderen Jungen. "Er hat einen Rap-Song aufgenommen. 'Disstrack'. Einen Disstrack gegen einen anderen Jungen. Das sollte aber ein Spaß sein und das glaube ich ihm auch", erzählte das Paar im Podcast.

Problematisch seien vor allem einzelne Wörter gewesen, die Anna-Maria als "enttäuschend" empfand. Bushido warf scherzhaft ein, der Song sollte ja auch nie "auf Spotify veröffentlicht" werden.

Ein klärendes Gespräch blieb dennoch nicht aus, in dem das Promi-Paar Issa erklärte, was das Problem bei so einem Track sei: "Natürlich mussten wir sagen: Das ist nicht in Ordnung. Und natürlich, sag solche Wörter nicht."

Verschärft wurde die Situation zunächst, als der Song den Eltern des anderen Kindes bekannt wurde. Immerhin stellte sich später heraus, dass der Disstrack abgesprochen war. Der adressierte Junge habe von Anfang an gewusst, dass er auf Issas Song gedisst werden würde.