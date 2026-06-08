Bushido und Anna-Maria leben auf 1000 Quadratmetern: "Nicht viel Spielraum"

Berlin/München - Seit Anfang des Jahres leben Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) mit ihren acht Kindern in ihrer Luxus-Villa in München-Grünwald . Trotzdem wird schon jetzt der Platz eng.

Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) haben sich ein neues Leben in München aufgebaut. © Fabian Sommer/dpa

"Hier wird jeder Raum genutzt. Auch eines der Gästezimmer wird immer genutzt. Wir haben platzmäßig nicht viel Spielraum, das ist echt absurd auf 1000 Quadratmetern", erklärte Anna-Maria Ferchichi im Gespräch mit "Bild".

Die Familie lebt seit Anfang des Jahres in einer rund 1000 Quadratmeter großen Villa, die etwa 33 Millionen Euro gekostet haben soll. Das Anwesen umfasst 19 Zimmer auf vier Etagen. Dazu kommen ein Keller, ein separates Gästehaus, ein Pool und ein rund 4000 Quadratmeter großer Garten.

Bei der Hausführung mit der Boulevard-Zeitung berichtete das Promi-Paar, wie die Räume angeordnet sind: Im Erdgeschoss befinden sich demnach Küche, Speisekammer, Wohnzimmer, Büros, Ankleide und ein Safe-Room.

Die Kinder wohnen nach Alter geordnet: Die Drillinge teilen sich ein Zimmer, die älteren Kinder haben jeweils eigene Räume mit Bad und Ankleide. Eine ganze Etage ist für die vier älteren Kinder reserviert. Auch Bushido und Anna-Maria haben ihren eigenen Bereich als Rückzugsort.