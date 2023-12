Erneuter Umzug! Bushidos Töchter schwärmen von ihrem neuen Zuhause

Berlin/Dubai - Rapper Bushido hatte in der letzten Folge seines Podcasts die Töchter Aaliyah (11) und Layla (10) zu Gast. Beide schwärmten vom neuen Zuhause.

Familienoberhaupt Bushido (45) war mit dem Umzug so kurz vor Weihnachten sehr zufrieden. © Sebastian Willnow/dpa

Vor wenigen Tagen ließen Rapper Bushido (45) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42) die Bombe platzen: Sie ziehen schon wieder um.

Beide haben in Dubai eine neue Bleibe gefunden und den ersten Erzählungen nach kommt das neue Zuhause der Ferchichis nicht nur bei den Eltern gut an.

In der neuen Podcastfolge nahm nicht wie sonst üblich Ehefrau Anna-Maria Platz, sondern die beiden Töchter Aaliyah und Layla. Die Mama liegt nämlich krank im Bett.

Das neue Eigenheim erfreut sich auch bei den Kindern großer Beliebtheit. So sagten die beiden: "Das fühlt sich einfach mehr wie zu Hause an und wir haben jetzt auch einen viel schöneren Garten und der Pool ist einfach schöner und das Haus ist so schön hell und die Küche."

Papa Bushido konnte seinen Töchtern in den Punkt nur zustimmen. Obwohl noch lange nicht alle Kartons ausgepackt sind, fühlt sich auch der 45-Jährige bereits pudelwohl.