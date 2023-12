Bushido und Anna-Maria Ferchichi ziehen wieder um: "Jetzt ist die Bombe geplatzt!"

Bushido (45) und Anna-Maria Ferchichi (42) ziehen in diese Villa. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Das Promi-Paar war vor einer Woche in einem thailändischen Restaurant essen, wie sie aus dem Auto heraus in ihrer Story auf Instagram erzählen. Weil ihnen die Gegend so zugesagt hatte, haben sie beschlossen: "Genau hier müssen wir hin!"



Zwei Jahre lang hätten der Rapper und seine Frau über 30 Besichtigungen wahrgenommen, um das passende Zuhause für ihre neunköpfige Familie zu finden.

Als Sarah Connors (43) Schwester auf das neue Anwesen im Internet gestoßen war, sei sie vom ersten Moment an, hin und weg gewesen. "Wir haben direkt zugeschlagen", freut sich Anna-Maria über die künftige Bleibe.

Ein Foto zeigt die herrschaftliche, hell beleuchtete Anlage in der Dunkelheit. Umgeben von einem großflächigen Pool, steht eine luxuriöse Villa, die schon ab kommenden Dienstag das neue Zuhause der Großfamilie sein wird.

Die Rasselbande scheint von dem Umzug begeistert zu sein. Schließlich müssen die Kleinen ihre Schule nicht wechseln und wohnen von nun an sogar in derselben Straße ihrer Freunde, wie die achtfache Mama zufrieden berichtet.