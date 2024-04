Deshalb benennt Bushido sein neues Album nochmal um und verkauft es nicht über Amazon!

Am 31. Mai soll das neue Album von Rapper Bushido (45) erscheinen. (Archivbild) © Hannes P Albert/dpa

Ursprünglich sollte Bushidos Album den lateinischen Titel "rex in aeternum" bekommen, doch der 45-Jährige entschied sich letztlich doch für eine deutsche Übersetzung, wie er in seiner "Ansage" auf YouTube am Samstag erklärte.

"Ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Latein doch nicht so eine, ich sag mal, tagesaktuelle Sprache ist. Um da irgendwelche Missverständnisse zu unterbinden, hab ich das - passend zur Tour - in 'König für immer' umbenannt." Die Musik bleibe aber dieselbe.

Fans des "Sonnenbank Flavour"-Sängers dürfen sich nun auf den 31. Mai freuen, wenn "König für immer" offiziell erscheinen soll. Mit auf der Platte seien insgesamt 24 Songs. Ein Aspekt, den Bushido nutzte, um der Konkurrenz eins auszuwischen.

"In den letzten Wochen, Monaten und auch schon Jahren haben glaube ich Deutschrap-Alben nicht für so viel Furore damit gesorgt, dass sie wirklich eine Menge Songs rauf hatten", so der Rapper aus der Hauptstadt. Er habe sich deshalb gesagt: "Ne, das kann so nicht weitergehen."

Gleichermaßen ließ der inzwischen in Dubai lebende Familienvater durchblicken, dass der Name der ersten Single "Burj Khalifa" lauten werde - ganz passend zu seinem aktuellen "Lieblings-Wohnort".