Großes Bushido-Comeback in Berlin: "Ganz Deutschland und Europa schaut zu"

Berlin - Bushido (45) hat nach acht Jahren Pause in seiner alten Heimat sein Bühnen-Comeback gefeiert. Angeblich soll es die letzte Europa-Tour des früheren Gangster-Rappers sein. TAG24 war am Donnerstagabend für Euch live vor Ort.

Dafür heizte er dem Publikum mit einer ausgeklügelten Bühnenshow ein: Flammen schossen wie bei Rammstein-Konzerten in die Luft, es gab Einspieler und Projektionen. Dazu machte der Reality-Darsteller immer wieder dieselben Ansagen, die auf ein Post-it passen würden: "Ich kann Euch nicht hören!", "Berlin!", "Macht noch einmal Lärm!" und "Alle Hände gehen nach oben!".

Etwa 12.000 Menschen hungerte es nach dem einstigen Gangster-Rapper, jetzt treusorgenden Familienvater. Alle sind sie - vorbei an positionierten Polizeibeamten - gekommen: die joggingbehosten Ü30er, Ü40er mit Barbershop-Frisur, dazu die weibliche Begleitung mit falscher Gucci-Handtasche, schwarzer Kunstlederjacke und Pimkie-Jeans.

Licht aus, Handykameras an. Eine Vorband beim Auftakt seiner "König für immer!"-Tour gab es nicht. Dafür stand der Rapper Animus (36) dem 45-Jährigen gesanglich bei, der die Hälfte der Arbeit übernehmen musste. Dritter Mann im Bunde war DJ Marvin California (39).

Fast pünktlich wie die Preußen betrat Bushido um 20.10 Uhr die Bühne der fast ausverkauften Mercedes-Benz-Arena in Berlin.

Bushido (45) heizte dem Publikum ein. © Hannes P Albert/dpa

Letztere Aufforderungen machte er wie ein Kindergärtner dem Zuschauern vor, die ihre Arme im Takt schwenken sollen. Mitmachtheater ist doch nicht tot. Hin und wieder schimmerte noch der alte Bushido durch.

"Berlin hat Mutter gefi*ck*t", tönte er mehrfach. Im Anschluss an den Song "Stress ohne Grund" (2013), der auf dem Index stand, fragte Bushido: "Wie sehr steckt der Stock im Ar***, wenn man sollte Songs verbietet?" Die Staatsanwaltschaft hatte damals Anklage wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Gewaltdarstellung erhoben.

Anis Mohamed Ferchichi, wie der Musiker bürgerlich heißt, holte sich auf der Suche nach einer textsicheren Person Alina (22) aus dem Publikum.

Die Erzieherin in der Jugendarbeit performte den Klassiker "Sonnenbank Flavour" gekonnt und wurde von ihrem Idol nur minimal unterstützt. Sie will mit 15 schon einmal mit Bushido auf einer Bühne gestanden haben.

Auf selbige schleppte der Dubai-Auswanderer an diesem Abend auch vier seiner sieben leiblichen Kinder. Gleich zweimal präsentierte er Aaliyah, Djibrail, Laila und Issa marketingtechnisch wirksam dem Publikum, später auch noch seine Frau Anna-Maria Ferchichi (42). Hörschutz und Nanny durften natürlich nicht fehlen. "Ihr geht jetzt ins Bett. Ich sage das nur so. Das Jugendamt ist auch da", ulkte Bushido an seine Kids gewandt.

Nach zweieinhalb Stunden und tosendem Applaus verabschiedete er das Publikum mit den Worten "Danke für die Ehre und den Respekt, den ihr mir heute gezeigt habt" in die Nacht. Am Freitag spielt Bushido in Leipzig.