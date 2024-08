Kaum zu glauben: Bushido ist ein Pfennigfuchser

Bushido (45) hat in Rom mit einem Touristen aus Amerika kennengelernt, mit dem er sich gemeinsam auf die Suche nach einem Waschsalon gemacht hat. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi (Bildmontage)

Das gab zumindest seine Frau in einer gemeinsamen Story bei Instagram preis, denn dem 45-Jährigen ist es unter anderem schlichtweg zu teuer, seine Wäsche im Hotel waschen zu lassen.

Stattdessen sucht der Musiker zu diesem Zweck lieber Waschsalons auf. "Anis hätte auch im Hotel waschen können, aber da wäre es halt dreimal so teuer gewesen", erklärte Anna-Maria ihren Followern.

"Er schickt mir so ein Bild, wie er jemanden kennengelernt hat in Rom - er war ja schon eineinhalb Tage vor mir da - hat er so einen Typen kennengelernt in 'ner Wäscherei, aus Amerika, und die sind dann zu 'ner anderen Wäscherei mit ihren Beuteln gelaufen", berichtete die Promi-Dame und zeigte später auch noch besagtes Foto zum Beweis.

Aber das ist noch nicht alles, denn Bushido denkt nach eigener Aussage sogar tatsächlich darüber nach, sich eine App von McDonald's herunterzuladen, mit der er ganze 40 Cent bei einer Bestellung sparen könnte.