Nach acht Jahren Bühnenabstinenz: Bushido geht wieder auf Tour! Wird es seine letzte?

Den Auftakt feiert die Hip-Hop-Ikone, die in den vergangenen Jahren vor allem mit seinem Gerichtsprozess gegen Abou-Chaker für Aufsehen sorgte, standesgemäß in der Heimatstadt Berlin . Am 21. März wird dort die Mercedes-Benz-Arena zum Beben gebracht.

"König für immer" heißt die Tour, die Bushido nicht nur in zahlreiche deutsche Städte, sondern auch in die Schweiz und nach Luxemburg führt. Hierzulande sind die Konzerte in Leipzig , München , Oberhausen, Frankfurt , Köln und Hamburg geplant.

Acht Jahre lang hatte der Rapper nicht auf der Bühne gestanden, sorgte stattdessen vor allem mit zahlreichen Gerichtsprozessen für Aufmerksamkeit. Die nun angekündigte Tour könnte laut seinem Konzertveranstalter die vermutlich letzte werden. © Sebastian Willnow/dpa

Wer nun dachte, Bushido kehre vollends ins Rap-Business zurück, der könnte jedoch eines Besseren belehrt werden. Wie Bushidos Konzertagentur bekannt gab, soll die Tour einen angemessenen Rahmen bieten, damit er sich von seinen Fans auf seiner vermutlich letzten Tour gebührend verabschieden kann.

Der 45-Jährige scheint sich indes erstmal auf die anstehenden Tour-Termine zu freuen. "Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen", erklärte er in einer Mitteilung. "In den letzten Jahren war das aufgrund vieler Herausforderungen in unserem Leben nicht möglich. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass es in absehbarer Zeit losgeht."

Die Termine im Überblick:

Donnerstag, 21. März 2024 Berlin, Mercedes-Benz-Arena



Freitag, 22. März 2024 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena



Samstag, 23. März 2024 München, Olympiahalle



Sonntag, 24. März 2024 Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena



Montag, 25. März 2024 Frankfurt am Main, Festhalle



Dienstag, 26. März 2024 Köln, Lanxess Arena



Dienstag, 9. April 2024 Zürich, The Hall (CH)



Mittwoch, 10. April 2024 Esch-Sur-Alzette, Rockhal (LUX)



Sonntag, 14. April 2024 Hamburg, Barclays Arena



Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, dem 20.10.2023, um 12 Uhr exklusiv bei Eventim. Allgemeiner VVK-Start an allen VVK-Stellen ist am 25. Oktober.