Nächste Runde im Rap-Krieg: Bushido gewinnt gegen Abou-Chaker-Bruder vor Arbeitsgericht

Berlin - Der jahrelange Zoff zwischen Bushido (47) und der Familie Abou-Chaker geht weiter - diesmal vor dem Arbeitsgericht. Am Freitag fällten die Richter ihr Urteil im Streit zwischen dem Rapper und Rommel Abou-Chaker (48), dem Bruder von Clan-Chef Arafat Abou-Chaker (50).

Jahrelang lieferten sich Bushido (47, l.) und Clan-Chef Arafat Abou-Chaker (50) einen erbitterten Streit. Nun zog auch dessen Bruder Rommel Abou-Chaker (48, nicht im Bild) gegen den Rapper vor Gericht. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Im Mittelpunkt des aktuellen Streits ist die Kündigung von Rommel Abou-Chaker bei der gemeinsamen Immobilienfirma "Bergmannsglück". Der 48-Jährige arbeitete dort seit 2011 als Objektbetreuer. Damals war neben Arafat Abou-Chaker auch Bushido als Gesellschafter dabei.

Nachdem die Geschäftsbeziehung zwischen Bushido und Arafat zerbrochen war, folgten die Kündigungen. Rommel Abou-Chaker wollte sich das nicht gefallen lassen und zog gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner vor das Arbeitsgericht.

Auslöser des Streits war eine Geldtransaktion aus dem Jahr 2018: Rommel Abou-Chaker hob 180.000 Euro vom Konto der Immobilien-GbR ab und übergab das Geld seinem Bruder Arafat.

Es stellte sich vor Gericht die Frage, ob das auf Anweisung von Bushido und Arafat passierte oder ob Abou-Chaker eigenmächtig handelte.