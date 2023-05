Neue Eskalationsstufe im Streit zwischen Bushido und Fler?

Vor allem in der Rap-Szene ist es so, sobald die Familie ins Spiel gebracht wird, hört der Spaß bekanntlich auf.

Sowohl Bushido, als auch Fler sind keine Kinder von Traurigkeit. Auch deshalb, war es in den letzten Jahren, vor allem was mögliche Familienmitglieder der beiden angeht, sehr ruhig geworden.

Beide Rap-Größen fingen vor über 20 Jahren gemeinsam ihre Karrieren an und beide verband eine tiefe Freundschaft. Mittlerweile ist davon nichts mehr zu sehen.

Fler (41) ist in der Rap-Szene kein unbeschriebenes Blatt. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Lange ließ Bushidos Reaktion auf die Androhung von Fler nicht auf sich warten. In einem Livestream bei Twitch äußerte sich der 44-Jährige, der mittlerweile mit seiner Familie in Dubai lebt, zu den Äußerungen von Fler.

Bushido sagt in dem Video, in dem er einen Kommentar eines Fans beantwortet: "Fler wollte auch deine Schwester leaken, falls du den Disstrack raus hast?"

"Bro, der Junge soll mal – keine Ahnung – der soll mal den Ball flach halten. Weißt du, ich meine es ist so – was heißt Schwester leaken? Alter, so ich habe eine Schwester. Die habe ich kennengelernt als meine Mutter verstorben ist."

In einem sehr sachlichen Ton macht Bushido seinen Unmut über diese Aussage Luft. Bushido richtete seine Worte dann direkt an Fler selbst, er solle doch bitte Menschen, die nichts damit zu tun haben, aus dem Spiel lassen.