Brandanschlag bei Capital Bra? So hoch ist der Sachschaden

Auf Capital Bras (29) Grundstück brannte in der Nacht zum Sonntag ein Auto ab. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Instagram/capital_bra (Bildmontage)

Man habe eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen, teilte eine Sprecherin am Montag mit.

Auf dem Grundstück des Rappers war in der Nacht zum Sonntag ein Auto abgebrannt. Auch Teile des angrenzenden Wohnhauses seien zerstört worden, berichtete die Polizeisprecherin. Allerdings waren die Schäden am Haus nicht gravierend und die Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in das Haus zurückkehren.

Der Musiker berichtete am Sonntag, dass das Auto seiner Frau gehörte, ihm und seiner Familie aber nichts passiert sei.

"Heute Nacht wurde das Auto von meiner Frau abgefackelt, genau neben meinem Haus", sagte der Berliner Deutsch-Rapper in einem Video bei Instagram.

"Man wollte genau das Haus angreifen." Er sagte: "Egal, wer das war: (...) Alles kommt zurück, merk Dir das!" Zudem zeigte er ein Video, auf dem drei Männer an einem Zaun zu sehen sind. Einer der Männer scheint dabei mittels eines ausgekippten flüssigen Brandbeschleunigers ein Feuer zu legen.