Carmen Geiss attackiert Bushido: Was den TV-Star auf die Palme bringt

Köln - Dass Carmen Geiss (60) aus der Haut fährt, ist nicht alltäglich. Eine Szene bei einem Konzert von Bushido (47) in Köln hat sie jetzt aber auf die Palme gebracht. Sie teilte heftig gegen den Rapper aus.

Carmen Geiss (60, r.) hat gegen Rapper Bushido (47) ausgeteilt. Hintergrund sind ihre beiden Töchter Davina (22, l.) und Shania (21). © Marcus Brandt/dpa

"Du hast jahrelang alles verteidigt, was Frauen entwürdigt und erniedrigt, mit dem billigen Argument der künstlerischen Freiheit", schreibt die Gattin von Multimillionär Robert Geiss (61) unter einem Clip von Bushidos Tochter Laila Ferchichi (12).

Heute aber stehe er selbst mit seiner Tochter auf der Bühne und es sei plötzlich alles anders. Jetzt gehe es ihm um Schutz, Verantwortung und Anstand.

"Genau das ist die Heuchelei, die ich damals schon kritisiert habe. Wer selbst Kinder hat und trotzdem solche Inhalte verharmlost, hat nichts verstanden. Das ist ein moralisches Armutszeugnis", attackiert Carmen den 47-Jährigen.

Hintergrund: Bei dem Auftritt in der Domstadt holte er fünf seiner acht Kinder auf die Bühne! Seine zwölfjährige Tochter veröffentlichte im Anschluss ein Video, zu dem sie schrieb: "Wir sind alle so stolz auf dich, Papa."