Carmen Geiss bricht in Tränen aus: Was Tochter Shania damit zu tun hat
Monaco - Sehr selten zeigt Carmen Geiss (60) ihre Emotionen. Doch als Tochter Shania (21) im Mittelpunkt steht, kommen der Gattin Robert (62) die Tränen.
In der neuesten Episode von "Davina & Shania - We love Monaco" ist zu sehen, wie die 21-Jährige gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester Davina (22) ein VIP-Event in Monaco besucht.
Für den musikalischen Höhepunkt im Fürstentum sorgt der amerikanische Rapper Will.i.am (51) - und dieser gehört tatsächlich zu den Lieblingssängern der Geiss-Tochter.
Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Shania ihr Kindheitsidol trifft. Denn bereits vor 15 Jahren, als sie gerade einmal sechs alt war, konnte die Millionärstochter ein Foto mit dem 51-Jährigen ergattern.
Dieses hält die heute 21-Jährige hoch, als sie im Publikum steht, sodass der Rapper auf Shania aufmerksam wird.
"Das bist du? Das ist verrückt", staunt der Sänger als er das Bild sieht. Anschließend hält er das Handy mit dem Foto in die Höhe und zeigt es den Zuschauern, was bei Mama Carmen für Emotionen sorgt.
Denn die 60-Jährige freut sich so sehr, dass bei ihr die Tränen kullern.
Will.i.am ruft Shania Geiss für ein neues Foto auf die Bühne
"Hier ist sie noch ein kleines Baby", ergänzt der amerikanische Sänger, der vor allem als Mitglied der "Black Eyed Peas" Bekanntheit erlangte.
Und auch für den Rapper ist der Besuch von Shania eine gelungene Überraschung. Er bedankt sich für ihr Kommen und vor allem, dass sie seine Musik schon so lange höre.
Damit die Geiss-Tochter in Zukunft aber nicht mehr das alte Foto vorzeigen muss, bittet er die 21-Jährige auf die Bühne, um ein neues Bild zu machen. Mit einem großen Lächeln posiert sie neben dem Amerikaner.
"Will.i.am ist einer meiner Lieblingskünstler, als ich aufgewachsen bin, also war das natürlich ein toller Moment", gesteht Shania, die ihrem Vater noch mal stolz erzählt, wie sie damals auf die Bühne gekommen ist.
"Ja cool, 15 Jahre her", zeigt sich Robert mal wieder von seiner emotionslosen Seite.
Die neuen Folgen der fünften Staffel von "Davina & Shania - We love Monaco" laufen immer Montags um 21.15 Uhr auf RTLZWEI. Zudem sind die Episoden auf Abruf bei RTL+ zu sehen.
Titelfoto: Screenshot/RTLZWEI