Carmen Geiss bricht in Tränen aus: Was Tochter Shania damit zu tun hat

Monaco - Sehr selten zeigt Carmen Geiss (60) ihre Emotionen. Doch als Tochter Shania (21) im Mittelpunkt steht, kommen der Gattin Robert (62) die Tränen.

Davina (22, l.) und Shania Geiss (21) besuchen gemeinsam mit ihren Eltern ein VIP-Event in Monaco. © RTLZWEI

In der neuesten Episode von "Davina & Shania - We love Monaco" ist zu sehen, wie die 21-Jährige gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester Davina (22) ein VIP-Event in Monaco besucht.

Für den musikalischen Höhepunkt im Fürstentum sorgt der amerikanische Rapper Will.i.am (51) - und dieser gehört tatsächlich zu den Lieblingssängern der Geiss-Tochter.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Shania ihr Kindheitsidol trifft. Denn bereits vor 15 Jahren, als sie gerade einmal sechs alt war, konnte die Millionärstochter ein Foto mit dem 51-Jährigen ergattern.

Dieses hält die heute 21-Jährige hoch, als sie im Publikum steht, sodass der Rapper auf Shania aufmerksam wird.

"Das bist du? Das ist verrückt", staunt der Sänger als er das Bild sieht. Anschließend hält er das Handy mit dem Foto in die Höhe und zeigt es den Zuschauern, was bei Mama Carmen für Emotionen sorgt.

Denn die 60-Jährige freut sich so sehr, dass bei ihr die Tränen kullern.