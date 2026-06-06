Heftige Beichte von Carmen Geiss: Damit wollte sie Drama um Überfall vergessen

Saint-Tropez (Frankreich) - Das Drama steckt ihr noch in den Knochen! Fast ein Jahr nach dem Überfall in Saint-Tropez hat Carmen Geiss (61) eine heftige Beichte ausgepackt und verraten, wie sie der Schock weiterhin bis in ihren Schlaf verfolgt.

Robert Geiss schildert in "Die Geissens" wie er von den Masken-Männern gepackt und festgehalten wurde. © RTLZWEI

Die furchteinflößenden Minuten vom Abend des 15. Juni lassen Carmen und Ehemann Robert (62) bis heute einfach nicht los.

Damals hatten sich vier Masken-Männer Zutritt zur Luxus-Villa der Geissens verschafft, um kurz darauf so viel Kohle und Wertgegenstände wie möglich an sich zu reißen und zu flüchten.

In einer Spezialausgabe von "Exklusiv" hat Carmen daher nun ein heftiges Geständnis hingelegt. "Ich versuche manchmal, so viel zu trinken, dass ich da nicht drüber nachdenken muss."

Darüber, wie oft sie zum Alkohol gegriffen habe, um den Schock zu verdauen, spricht sie nicht im Detail. "Ja, das habe ich manchmal gemacht."

Auch rund ein Jahr nach den Ereignissen in den eigenen vier Wänden wird die Zweifach-Mama die Situationen im Kopf nicht los.

"Ich kann nachts nicht mehr schlafen, auch mit Tabletten teilweise nicht. Auch heute noch", erklärt sie.