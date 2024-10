Carmen Geiss hetzt gegen Cora Schumacher! "Sie hat mich früher benutzt, um Affären zu decken"

Jetzt mischt auch Carmen Geiss so richtig mit! Via Instagram schoss sie nun gegen Cora Schumacher und stellte ihre Qualitäten als Mutter infrage. © Bildmontage: RTL, Screenshot/Instagram/Carmen Geiss

Erst vor zwei Tagen hatte die Ex-Rennfahrerin angekündigt von der Social-Media-Bildfläche verschwinden und Ruhe einkehren lassen zu wollen.

Grund dafür sollen massive Anfeindungen und sogar Morddrohungen und Aufforderungen zum Suizid gewesen sein.

Kaum untergetaucht steht plötzlich Carmen Geiss an vorderster Front, um nach allen Regeln der Kunst über die 47-Jährige herzuziehen und ihre Mama-Fähigkeiten anzuzweifeln.

"Die Familie Schumacher hat so viel durchgemacht, und obwohl Ralf seit fast zehn Jahren von Cora geschieden ist, lässt sie ihn einfach nicht in Ruhe. (...) Cora mischt sich in alles ein, sogar bis hin zu ihrem eigenen Sohn David, den sie jetzt anzeigt. Wie kann eine Mutter so etwas tun?", stellt die Kölnerin in den Raum.

Zur Erinnerung: Sohn David (22) hatte via Instagram von langjährigen mentalen Problemen seiner Mutter berichtet. Zu viel für die Kurzzeit-Dschungelcamperin, die ihrem Nachwuchs daraufhin Post vom Anwalt zukommen ließ.