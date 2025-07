Carmen Geiss im Mama-Glück: So süß gratuliert sie Tochter Shania zum Geburtstag

Alles in Kürze

Seit mehr als einem Jahrzehnt flimmern "Die Geissens" schon über die TV-Bildschirme. © RTL2

Mit einer prall gefüllten Collage samt unzähliger Kinderfotos und einer dazugehörigen Liebesbotschaft bahnten sich bei Carmen am Mittwoch via Instagram sämtliche Gefühle ihren Lauf.

"Oh mein Gott … Wenn ich all die wunderschönen Bilder sehe - wie du noch in meinem Bauch warst, wie du das erste Mal nach Hause kamst und von meinen Eltern und Davina empfangen wurdest - da kommen mir die Tränen", leitet die Wahl-Monegassin ein.



Trotz der langjährigen tatkräftigen Hilfe von Mama und Papa Robert (61) - speziell in finanzieller Hinsicht - ist die frischgebackene 21-Jährige mittlerweile flügge geworden und ist zusehends aus dem Promi-Schatten ihrer Eltern getreten.

"Du warst immer so fröhlich, so voller Leben … Ich sehe dich noch auf dem Arm von will.i.am, winzig klein - und trotzdem schon mitten unter den größten amerikanischen Stars. Auch Rita Ora haben wir getroffen. Und später habt ihr - du und deine Schwester - Schlag den Star gewonnen. So viele unvergessliche Momente."