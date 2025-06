Carmen Geiss trotz Überfall "nicht zu brechen"! Was der Luxus-Lady jetzt Mut macht

Robert (61) und Carmen Geiss (60) wurden am vergangenen Sonntag Opfer eines brutalen Raubüberfalls in ihrer Villa in Saint-Tropez. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Wenige Tage nach den schrecklichen Ereignissen in ihrer Villa in Saint-Tropez hat sich Carmen am Donnerstag an ihre Instagram-Follower gewandt und eine deutliche Kampfansage hinterlassen.

"Ich bin nicht zu brechen. Ich bin Carmen Geiss - und ich stehe heute hier, trotz allem, was passiert ist", schreibt die 60-Jährige und ergänzt: "Niemand, wirklich niemand - weder Hater noch feige Einbrecher - werden mich jemals zerstören."

Sie wolle trotz des dramatischen Überfalls weiterhin ihr "Haupt hoch" tragen, "mit Mut, mit Würde, mit Feuer im Herzen", beteuert die 60-Jährige außerdem.

Grund für ihre mentale Stärke seien dabei insbesondere Robert sowie die beiden gemeinsamen Töchter Shania (20) und Davina (22).

"Ich habe etwas, das stärker ist als jede Bedrohung: Eine einzigartige Familie", betont Carmen. Die sei nämlich nicht nur ihr ganzer Stolz, sondern auch unzerstörbar: "Keine Lüge, kein Hass, kein Verbrechen dieser Welt wird je das zerstören, was wir gemeinsam haben", ist sich die 60-Jährige sicher.