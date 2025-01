Carmen Geiss macht Geständnis: Das hat sie Robert Geiss nach all den Jahren zu sagen

Jetzt war es aus Sicht der Millionärs-Gattin einmal mehr Zeit, um ihrem "Roooobert" zu zeigen, welchen Stellenwert er für die Kölnerin habe. Dazu teilte die Hobby-Musikerin einen Beitrag in ihrer Instagram-Story.

Seit mehr als 30 Jahren sind Carmen und Robert ein Herz und eine Seele, haben in Shania (20) und Davina zwei (21) selbstständige Töchter auf die Welt gebracht.

Seit knapp 31 Jahren sind die zwei Kölner miteinander verheiratet. © Felix Hörhager/dpa

Deutlich tiefgründiger wird es dagegen im nächsten Abschnitt, den die 59-Jährige indirekt dem Unternehmer widmet. "Du bist nicht nur mein Partner, sondern mein größter Unterstützer, mein sicherer Hafen und der Mensch, der immer an meiner Seite steht, egal was kommt."

Statt sich ausschließlich auf sich und seinen Erfolg zu fokussieren, sei die Wahl-Monegassin vielmehr dankbar dafür, dass der TV-Star seine Ehefrau auch dann sehe, wenn sie sich selbst nicht sehe.

Zuletzt hatte es im Kosmos der Kult-Familie allerdings große Sorgen um Robert selbst gegeben. Auslöser dafür war Roberts Mama höchst persönlich!

Die hatte sich während ihres Aufenthalts in Spanien über den Zustand ihres Promi-Sohnes gewundert. "Guck dir den mal an! Sieht der glücklich und zufrieden aus? Nein", warf die Dreifach-Oma dem 60-Jährigen an den Kopf.

Deutlich sensiblere und harmonischere Töne hat Robert dank des Instagram-Posts von Ehefrau Carmen gehört.