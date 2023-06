Carmen Geiss teilt Schnappschuss mit Tochter Davina: Fans empört über Bildunterschrift

Davina (20, l.) und Carmen Geiss (58) pflegen ein inniges Verhältnis zueinander. © Instagram/CarmenGeiss

Carmen Geiß verzückte ihre mehr als 900.000 Instagram-Fans kürzlich wieder mit einem nagelneuen Schnappschuss, den sie auf ihrem Kanal geteilt hatte.

Nachdem die Millionärsgattin sich zuletzt breit lächelnd beim Sonnenbaden gezeigt hatte, hatte sie sich diesmal an der Seite von Töchterchen Davina in Szene gesetzt.

Die beiden Luxusladys hatten auf dem Bild augenscheinlich im Außenbereich einer Gastwirtschaft Platz genommen und sich einen kühlen Drink genehmigt - so waren in der Spiegelung von Carmens Sonnenbrille zwei Weingläser zu erkennen gewesen.

In obligatorischer Manier hatte das Mutter-Tochter-Gespann sich dabei ordentlich in Schale geworfen, während beide leicht in die Kamera lächelten.

Eigentlich hatte Carmen mit dem Foto einen unverfänglichen Schnappschuss geteilt, einige ihrer Fans störten sich allerdings gehörig an der Bildunterschrift.