19.07.2023 05:46 630 Carmen Geiss und Tochter Davina auf haariger Mission: Fans fällen eindeutiges Urteil

Was für ein haariges Mutter-Tochter-Gespann! Am Dienstag versetzte Carmen Geiss ihre Fans ins Staunen. An ihrer Seite? Tochter Davina.

Von Maurice Hossinger

Saint-Tropez (Frankreich) - Was für eine haarige Angelegenheit! Millionärs-Frau Carmen Geiss (58) hat sich nach jüngerer Kritik ihrer Community einem waschechten Umstyling unterzogen. Bei so viel Aktionismus setzte sich auch It-Girl Davina (20) unter die Schere. Mit diesem Foto (l.) sorgte Carmen Geiss jüngst für gespaltene Meinungen bei ihren Fans. © Montage: Screenshot/Instagram/Carmen Geiss Dass die Kölner Kult-Familie schrille Outfits und einen extravaganten Lifestyle liebt und lebt, dürfte ihren Fans mittlerweile mehr als bekannt sein. Erst kürzlich erntete Familienoberhaupt Carmen allerdings vereinzelte Seitenhiebe ihrer offenen und immer ehrlichen Community. Anlass zur Stil-Kritik war ihr Foto vom gemütlichen "Couchabend" am vergangenen Sonntag. Dabei kritisierten einige User die vermeintliche Nutzung von Filtern, die sie via Knopfdruck um einiges jünger wirken lassen. Carmen Geiss Carmen Geiss setzt ihre Kehrseite in Szene: "Hallöchen Popöchen" Gefruchtet scheinen die Speerspitzen allerdings zu haben. Denn am Dienstag teilte die gebürtige Kölnerin einen ungewohnten Schnappschuss vom Friseur - Lacher inklusive! "Das passiert, wenn Mutter und Tochter gemeinsam zum Friseur gehen🙈😂😂", schrieb die Zweifach-Mama zu ihren Aufnahmen.

Mit prachtvoller Mähne, ordentlich Plastik in den Haaren und jeder Menge guter Laune strahlte die 58-Jährige munter in die Kamera. Nur, um den Moment der Wesensveränderung für die soziale Nachwelt festzuhalten. Davina Geiss scheint Ausflug mit Mama Carmen zu gefallen Mutter und Tochter schien der gemeinsame Ausflug zu gefallen. Von Tochter Nummer zwei, Shania (18) fehlte jede Spur. © Montage: Screenshot/Instagram/Carmen Geiss Und auch Töchterchen Davina kam bei so viel Offenheit und Schabernack von Mama Carmen ein kleines Schmunzeln über die Lippen. "Auf jeden Fall sehen wir lustig aus 🤣", machte Carmen klar. Dass der Beitrag aber nicht bei jedem Fan gut ankam, bewiesen schließlich ein paar wenige Kommentare, die es auf die Naturpacht der 20-Jährigen abgesehen hatten. Die sahen manche durch das künstliche Blondieren in äußerster Gefahr. "Davina hatte schöne gesunde natürliche Haare - jetzt leider blondiert und kaputt gefärbt - schade ☹️" oder "Einfach die Originalfarbe tragen", hieß es in der Kommentar-Spalte.

Carmen Geiss Carmen Geiss schießt Foto von sich auf der Couch, doch viele Fans sind sauer! Dem Großteil ihrer Community schien der blonde Spaß hingegen voll zu gefallen. "Ihr seht witzig aus 😂😂😂" und "Die Farbe ist hervorragend und ist auch ein Hautschmeichler" waren sich die Fans einig. Auf das Ergebnis warten die mehr als 900.000 Fans der 58-Jährigen allerdings noch immer ...

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/Carmen Geiss