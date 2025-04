Carmen Geiss acht Stunden operiert: Millionärsgattin hat für 22.000 Euro ein neues Gesicht

Auf Instagram wird die "Jetset"-Lady immer wieder für ihre Beauty-Eingriffe kritisiert. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshot), RTLZWEI

Für die Operation in der "Dorow Clinic" in Lörrach am Bodensee bezahlte die Reality-TV-Ikone rund 22.000 Euro. Der erste Blick in den Spiegel nach der Beauty-OP sei für sie "ein Schock" gewesen.

"Ich war total aufgequollen, vor allem konnte ich kaum aus den Augen schauen, so dick waren die. Als hätte ich mit Muhammad Ali gekämpft und verloren", erinnert sich die Mutter von Davina (21) und Shania (20).

Vier Tage musste Carmen in der Klinik bleiben. Dann ging es zurück nach Saint-Tropez: "Nach einer Woche konnte ich mit Sonnenbrille wieder raus und war sogar am Strand essen." Als Robert seine Frau zum ersten Mal wiedersah, sei er entsetzt gewesen.

Die "Jetset"-Interpretin hingegen ist begeistert von ihrem neuen Look. "Ich habe wieder mein Gesicht wie mit 40 Jahren", schwärmt sie heute. Ihre Fans sehen das völlig anders. Sie zeigen sich auf Instagram geschockt und fragen auf jüngeren Aufnahmen: "Carmen, was hast du bloß getan?" Viele haben die Wahl-Monegassin "kaum noch erkannt".