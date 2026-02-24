Carmen Geiss wagt krasse Typ-Veränderung: So sieht die 60-Jährige nicht mehr aus

Phuket (Thailand) - Carmen (60) und Robert Geiss (62) urlauben derzeit in Thailand. Die Kult-Blondine nutzte die wohlverdiente Auszeit gleich mal für eine optische Typveränderung - und ist kaum mehr wiederzuerkennen.

Carmen Geiss (60) präsentiert sich im Thailand-Urlaub im trendigen Braids-Look. © Bildmontatge: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Egal, wo Carmen auftritt, sie ist immer top gestylt. Stundenlange Friseurbesuche gehören bei ihr ebenso zum Alltag wie exklusiver Designer-Fummel und sündhaft teure Marken-Handtaschen. Für ihren Phuket-Trip hat sie sich jetzt jedoch etwas ganz Neues überlegt.

Die Veränderung betrifft in erster Linie ihren Kopf, denn Carmen hat sich tatsächlich Braids flechten lassen. Gleich in mehreren Beiträgen präsentiert sie ihren 1,4 Millionen Followern auf Instagram stolz ihre neue Frisur.

"Ich habe mich eben den Gegebenheiten hier angepasst. Ich muss nicht mehr meine Haare stylen, ich muss nicht mehr großartig meine Haare föhnen. Ich kann so in den Pool und bin so auch wieder startklar, um in den Tag zu gehen", erklärt die Zweifach-Mama in einem kurzen Video.

Von der wallenden Mähne, die seit vielen Jahrzehnten ihr äußeres Erscheinungsbild prägt, ist nichts mehr zu sehen. Ihre Fans feiern die optische Veränderung, wie Tausende Like-Herzen und die unzähligen positiven Kommentare unter dem Beitrag beweisen.