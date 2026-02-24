Carmen Geiss wagt krasse Typ-Veränderung: So sieht die 60-Jährige nicht mehr aus
Phuket (Thailand) - Carmen (60) und Robert Geiss (62) urlauben derzeit in Thailand. Die Kult-Blondine nutzte die wohlverdiente Auszeit gleich mal für eine optische Typveränderung - und ist kaum mehr wiederzuerkennen.
Egal, wo Carmen auftritt, sie ist immer top gestylt. Stundenlange Friseurbesuche gehören bei ihr ebenso zum Alltag wie exklusiver Designer-Fummel und sündhaft teure Marken-Handtaschen. Für ihren Phuket-Trip hat sie sich jetzt jedoch etwas ganz Neues überlegt.
Die Veränderung betrifft in erster Linie ihren Kopf, denn Carmen hat sich tatsächlich Braids flechten lassen. Gleich in mehreren Beiträgen präsentiert sie ihren 1,4 Millionen Followern auf Instagram stolz ihre neue Frisur.
"Ich habe mich eben den Gegebenheiten hier angepasst. Ich muss nicht mehr meine Haare stylen, ich muss nicht mehr großartig meine Haare föhnen. Ich kann so in den Pool und bin so auch wieder startklar, um in den Tag zu gehen", erklärt die Zweifach-Mama in einem kurzen Video.
Von der wallenden Mähne, die seit vielen Jahrzehnten ihr äußeres Erscheinungsbild prägt, ist nichts mehr zu sehen. Ihre Fans feiern die optische Veränderung, wie Tausende Like-Herzen und die unzähligen positiven Kommentare unter dem Beitrag beweisen.
Robert Geiss kommentierte neuen Look seiner Frau in gewohnter Manier
Was Göttergatte Robert wohl von dem ungewohnten Look seiner Frau hält? Der passionierte Sammler hochmotorisierter Autos kann mit der neuen Haarpracht offenbar nur wenig anfangen und merkt in seiner typischen Manier bloß lapidar an: "Je oller, desto doller."
Ein paar wenige kritische Stimmen muss Carmen im Netz dann aber doch über sich ergehen lassen. Für einige Follower ist der Look mit den eng am Kopf geflochtenen Zöpfen wohl nichts mehr für das gesetztere Lebensalter. So heißt es unter anderem ganz frech, Carmen sei "keine 20 mehr".
Tatsächlich ist die neue Haarpracht aber nicht die einzige optische Veränderung an der 60-Jährigen. Erst kürzlich ließ sie sich auf dem Fuß ein Schmetterlings-Tattoo stechen. Das Insekt symbolisiert für Carmen die Befreiung von einem schwierigen Jahr 2025.
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 23. Februar, ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Bildmontatge: Instagram/carmengeiss (Screenshot), RTLZWEI