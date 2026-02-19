Carmen überrascht mit Aussage: Geben die Geissens ihr Heiligtum auf?

Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Die "Indigo Star" gehört eigentlich zum Heiligtum von Robert Geiss (61). Doch in den vergangenen Jahren ist der Kahn auch zum Sorgenkind geworden. Wird der Multimillionär das Schiff daher jetzt verkaufen?

Carmen Geiss (60) hat mit einer überraschenden Aussage zur "Indigo Star" aufhorchen lassen. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Denn diese Option wägen der gebürtige Rheinländer und seine Ehefrau Carmen (61) aktuell ab.

"Die 'Indigo Star' war ja eine ganze Zeit aus dem Wasser, um den Schaden zu reparieren, der beim letzten Mal passiert ist, als der Captain etwas zu nah an die Kaimauer gefahren ist", schreibt die Millionärsgattin zu einem Video, welches sie auf der Luxus-Jacht zeigt.

Nach etwas mehr als eineinhalb Monaten sei die "Indigo Star" fast wieder einsatzbereit, wie sie verrät. "Und ich muss sagen: Es sieht nach richtig guter Arbeit aus – sie strahlt jetzt schon wieder!", erklärt die Mutter von Davina (22) und Shania (21).

Allerdings sei die Luxus-Jacht noch nicht wieder ganz fertig, sondern brauche noch rund zehn Tage, bis sie wieder komplett bereit sei.

Eine Aussage der 60-Jährigen lässt aber jetzt aufhorchen. "Jetzt überlegen wir ernsthaft, ob wir sie verkaufen, oder doch lieber verchartern", so Carmen.