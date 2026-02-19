Carmen überrascht mit Aussage: Geben die Geissens ihr Heiligtum auf?
Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) - Die "Indigo Star" gehört eigentlich zum Heiligtum von Robert Geiss (61). Doch in den vergangenen Jahren ist der Kahn auch zum Sorgenkind geworden. Wird der Multimillionär das Schiff daher jetzt verkaufen?
Denn diese Option wägen der gebürtige Rheinländer und seine Ehefrau Carmen (61) aktuell ab.
"Die 'Indigo Star' war ja eine ganze Zeit aus dem Wasser, um den Schaden zu reparieren, der beim letzten Mal passiert ist, als der Captain etwas zu nah an die Kaimauer gefahren ist", schreibt die Millionärsgattin zu einem Video, welches sie auf der Luxus-Jacht zeigt.
Nach etwas mehr als eineinhalb Monaten sei die "Indigo Star" fast wieder einsatzbereit, wie sie verrät. "Und ich muss sagen: Es sieht nach richtig guter Arbeit aus – sie strahlt jetzt schon wieder!", erklärt die Mutter von Davina (22) und Shania (21).
Allerdings sei die Luxus-Jacht noch nicht wieder ganz fertig, sondern brauche noch rund zehn Tage, bis sie wieder komplett bereit sei.
Eine Aussage der 60-Jährigen lässt aber jetzt aufhorchen. "Jetzt überlegen wir ernsthaft, ob wir sie verkaufen, oder doch lieber verchartern", so Carmen.
Die Geissens haben immer wieder Probleme mit der "Indigo Star"
Im Januar hatte Robert vom erneuten Jacht-Unfall berichtet. Das alternde Wasserspielzeug von Robert hatte vor der Skyline Dubais mit dem Bug auf den im Hafen-Becken aufgetürmten Steinen aufgesetzt und konnte nicht mehr weiterfahren.
"Wieder ein Elektronik-Problem. Ich weiß nicht, warum wir das Ganze nicht behoben bekommen", erklärte der 61-Jährige damals.
Doch warum eigentlich wieder?
Bereits im Dezember 2023 war die "Indigo Star" an einem Unfall beteiligt. Damals war aber alles glimpflich ausgegangen, nachdem der Kahn auf Sand gelaufen war.
Allerdings war auch dort ein technisches Problem für den Crash verantwortlich, sodass der Kapitän die Maschinen nicht mehr ausschalten konnte.
Die Geissens waren stundenlang völlig machtlos, denn sie mussten erst auf die Flut warten, um die 38 Meter lange und rund 320 Tonnen schwere Jacht wieder zurück ins Wasser zu holen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshot)