Carmen Geiss zeigt stolz ihre neue Haarpracht - und erntet heftige Kritik der Fans

Bei Instagram präsentiert Carmen Geiss (58) ihren Followern gern ihre neuen Looks. © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Dabei hatte die Ehefrau von TV-Millionär Robert Geiss (60) ihren 966.000 Followern eigentlich nur zeigen wollen, wie ihre Haarpracht nun aussieht, nachdem sie sich ihre Haare von Profis mit Extensions künstlich verlängern ließ.

Dafür posiert das Ex-Model, das 1982 sogar zur "Miss Fitness" gekürt wurde, mit einem verführerischen Lächeln auf den Lippen im schicken schwarzen Kleid vor einer traumhaften Pool-Kulisse.

Doch ihr neuer Look rückt schnell in den Hintergrund. Vielmehr steht die mutmaßliche Bearbeitung der Bilder im Fokus der Fans. Und die kommt gar nicht gut an.

Denn schon nach kurzer Zeit sind unter dem Instagram-Post etliche kritische Kommentare zu finden.