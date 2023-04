Carmen und Robert Geiss unterziehen sich Augen-Operation: "Kann das einfach nicht mehr"

Carmen Geiss (57) hatte vor ihrer Augen-Operation mächtig Bammel. © Montage: Instagram/Screenshot/Carmen Geiss

Vor dem Start der neuen Woche nahm das Millionärspaar mit seinem Privatjet Kurs auf Deutschland. Noch aus dem Flieger heraus verriet Carmen in einem kurzen Instagram-Video den Grund für ihre Reise. So stand für die Monaco-Auswanderin in ihrem Heimatland ein wichtiger Termin an.

"Ich lasse mir Linsen in die Augen implantieren, damit ich euch alle endlich wieder sehen kann", berichtete sie ihren rund 894.000 Followern. Sehr lange habe sie herkömmliche Kontaktlinsen getragen, die sie täglich einsetzen und wieder herausnehmen musste.

"Ich kann das einfach nicht mehr", erklärte die sehbeeinträchtige Jetset-Lady nun. Und da das Tragen einer Brille für sie offenbar nicht in Frage kommt, entschied sie sich für den drastischen Schritt einer Operation.

Glücklicherweise war sie mit ihrem Vorhaben jedoch nicht alleine, denn auch Robert will dauerhaft den Durchblick behalten und unterzog sich mit seiner Liebsten zusammen der Augen-OP.