Luxus-Geständnis von Carmen Geiss: "Oh mein Gott! Ich habe es wirklich getan!"

Dubai/Monaco - Eigentlich kennt Carmen Geiss (60) die Vorzüge eines Luxuslebens von A bis Z. Einen bestimmten Luxus hat sich die Millionärs-Gattin von Robert (61) kürzlich aber zum allerersten Mal geleistet!

Carmen und Robert Geiss sind in der Luxuswelt von Monaco, Dubai und Co. zu Hause. © Felix Hörhager/dpa

Mit den Worten "Oh mein Gott. Ich habe es wirklich getan" hatte sich die 60-Jährige am Wochenende bei ihren Fans gemeldet, um ihre eigenen Erfahrungen zu schildern.

Carmen hat auf dem Flug in die Wüste erstmals die Dusche in der First Class benutzt.

"Nachdem ein Bekannter so geschwärmt hat, wie genial es ist, in der First Class bei Emirates zu duschen, musste ich es natürlich auch ausprobieren – auf dem A380!"

Wie sie weiter ausführt, sei sie trotz hunderter Flüge um die Welt bisher noch nicht auf die Idee gekommen, im Flieger die Hüllen fallen zu lassen und zu duschen.