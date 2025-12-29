Luxus-Geständnis von Carmen Geiss: "Oh mein Gott! Ich habe es wirklich getan!"
Dubai/Monaco - Eigentlich kennt Carmen Geiss (60) die Vorzüge eines Luxuslebens von A bis Z. Einen bestimmten Luxus hat sich die Millionärs-Gattin von Robert (61) kürzlich aber zum allerersten Mal geleistet!
Mit den Worten "Oh mein Gott. Ich habe es wirklich getan" hatte sich die 60-Jährige am Wochenende bei ihren Fans gemeldet, um ihre eigenen Erfahrungen zu schildern.
Carmen hat auf dem Flug in die Wüste erstmals die Dusche in der First Class benutzt.
"Nachdem ein Bekannter so geschwärmt hat, wie genial es ist, in der First Class bei Emirates zu duschen, musste ich es natürlich auch ausprobieren – auf dem A380!"
Wie sie weiter ausführt, sei sie trotz hunderter Flüge um die Welt bisher noch nicht auf die Idee gekommen, im Flieger die Hüllen fallen zu lassen und zu duschen.
Carmen Geiss von Luxus-Erfahrung begeistert
"Eigentlich sind die Flüge von Nizza nach Dubai ja viel zu kurz dafür… aber ich war begeistert", schreibt die TV-Ikone. Trotz der Tatsache, dass sie und Ehemann Robert schon seit 30 Jahren im Fürstentum von Monaco leben ist Carmen komplett geplättet.
"Wir denken ja, wir hätten schon alles gesehen – aber Dubai ist eben immer noch für neue Erfahrungen gut."
Schließlich wisse man an Board des Luxusliners nicht, was einen bei der Landung im Wüstenstaat so alles erwarte.
"Also lieber frisch geduscht und gut parfümiert aus dem Flieger steigen", hieß es zum Abschluss ihres Testberichts.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Carmen Geiss