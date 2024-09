Luxus-Lady meldet sich aus Krankenhaus-Bett: So geht es Carmen Geiss nach Gallenstein-OP

Monaco/Köln - So hat man Carmen Geiss (59) nur selten gesehen: Ganz ohne Make-up und Styling hat sich die Kult-Blondine direkt aus dem Krankenhaus-Bett bei ihren Fans gemeldet und verraten, wie es ihr nach ihrer OP am Mittwoch geht.

Ihren rheinischen Frohsinn hat die High-Society-Lady trotz aller Strapazen nicht verloren. "Unglaublich, was drei kleine Steinchen so alles anrichten können! Da wühlt man den ganzen Körper auf, nur um dann festzustellen: Das war's? Drei Winzlinge?"

Und das scheinbar mit Erfolg, wie Carmen später bei Instagram berichtet. "Operation gelungen, Patientin wohlauf!", schreibt sie zu einem kurzen Clip, in dem sie sich für die vielen Genesungswünsche der Fans bedankt.

Am Dienstag folgte dann Entwarnung: Nicht die Bauchspeicheldrüse machte der Gattin von Selfmade-Millionär Robert (60) zu schaffen, sondern Gallensteine. Die sollten beim Eingriff am Mittwoch samt Galle entfernt werden.

Passend dazu hält Carmen ein Gefäß in die Kamera, in dem die kleinen Übeltäter zu sehen sind. Dazu meint sie ungläubig: "Wenn ihr euch diese Steinchen anschaut, was die für Probleme machen können. Das ist echt der Ober-Ober-Knaller."

Umso glücklicher ist die 59-Jährige, die Fremdkörper nun endlich los zu sein! "Jetzt ist alles raus", bestätigt sie und berichtet, dass es ihr "sensationell gut geht. Ich bin fit wie ein Turnschuh! Also liebe Grüße aus dem 'Steinbruch' - ich bin wieder im Einsatz!"