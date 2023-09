Nach 30 Jahren in Monaco erfüllt sich Carmen Geiss DIESEN Traum, Fan-Echo mit viel Spott

Monaco - Seit knapp drei Jahrzehnten wohnen Carmen Geiss (58) und ihr Göttergatte Robert (59) bereits in Monaco. Dabei hechelte die Kult-Blondine immer einem ganz speziellen Wunsch hinterher. Jetzt hat sich dieser tatsächlich erfüllt!

In ihrem neusten Instagram-Beitrag verkündet Carmen feierlich: "Endlich, mein Traum-Kennzeichen nach fast 30 Jahren Monaco!" Stolz hält sie dabei die neu erworbene monegassische Kfz-Platte in die Kamera.

Diesem sind " Die Geissens " bis heute treu geblieben. Daran konnte auch die Geburt ihrer Töchter Davina (20) und Shania (19) nichts ändern. Ein Puzzleteil zum absoluten Lebensglück scheint in all den Jahren jedoch gefehlt zu haben. Bis jetzt!

Somit stieg das Brüderpaar mehr oder weniger über Nacht in den Kreis der Multimillionäre auf. Aus steuerlichen Gründen verlegten Robert und seine Frau ihren Hauptwohnsitz in das Fürstentum.

Auch Göttergatte Robert Geiss (59) ist glücklich über die neue Platte. Welche Luxuskarosse wird sie wohl in Zukunft zieren? © Instagram/carmengeiss (Screenshot)

Eine echte Ehre, wie es scheint, denn eigentlich sind alle Nummernschilder, die mit "000" beginnen, der Fürstenfamilie von Monaco vorbehalten.

"Das macht auch Robert glücklich", betont die 58-Jährige in ihrer Bildzeile. Um dies zu untermauern, zeigt sie einen weiteren Schnappschuss, auf dem auch der Unternehmer freudestrahlend mit dem neuen Kfz-Kennzeichen in seinen Händen posiert.

Für die Fans birgt das besondere Stück Metall derweil eine gefundene Vorlage für etwaige Witze und Lästereien.

Die Bedeutung der Zahlenfolge ist den meisten zwar nicht geläufig, doch nicht wenige vermuten dahinter eine Liebesbotschaft von Carmen an ihren "R0000bert". Ein anderer User witzelt: "Endlich ein Kennzeichen, das eurem IQ gerecht wird!"

Es ist nicht der einzige fiese Kommentar, der unter dem Beitrag ins Netz gespült wurde. "Die vier Nullen stehen für Robert, Carmen, Davina und Shania - passt!" ist ebenfalls dort zu lesen. In Anlehnung an James Bond schreibt ein Nutzer humorvoll: "Agent 0000 - mit der Lizenz zum Flexen!"

Die Community hat also sichtlich ihren Spaß an Carmens erfülltem Traum. Bleibt eigentlich nur noch die Frage offen, welche Luxuskarosse das edle Kennzeichen in Zukunft wohl schmücken wird?