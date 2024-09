Klinik! Carmen Geiss muss sofort operiert werden - Bauchspeicheldrüse nicht die Ursache

Monaco - Carmen Geiss muss operiert werden! Am Dienstagabend meldete sich die 59-jährige Kult-Blondine plötzlich aus dem Krankenhaus-Bett bei ihren Fans und klärte darüber auf, was ihr fehlt.

Carmen Geiss (59) hat Gallensteine und muss sich deshalb einer Operation unterziehen. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Vor wenigen Wochen hatte die Ehefrau von Selfmade-Millionär Robert Geiss (60) schon einmal mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse zwang sie zum Abbruch eines TV-Drehs für "Die Geissens".

Wie die TV-Bekanntheit später auf ihrem Instagram-Kanal offenbarte, habe sie zwischenzeitlich sogar Todesangst verspürt. Allerdings war das betroffene Organ wohl gar nicht die Ursache allen Übels, wie jetzt bekannt wird.

"Ich habe eine Entwarnung. Es war zum Glück nicht meine Bauchspeicheldrüse", erklärt Carmen zunächst in einer aktuellen Story und offenbart anschließend, was sie in Wahrheit auf den OP-Tisch zwingt: "Ich habe Gallensteine!"

Der Eingriff finde bereits am Morgen statt. Sowohl Galle als auch Gallensteine sollen dabei vollständig entfernt werden. "Die braucht man nicht", weiß die Mutter von Davina (21) und Shania (20).