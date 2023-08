Wegen Tochter Davina: Carmen und Robert Geiss schalten Anwältin ein

Aus diesem Grund wollten Hazel und Thomas wissen, ob die Wahl-Monegassen Davina und Shania auch manchmal verbieten würden, etwas in der Öffentlichkeit preiszugeben. "Gäbe es bei euch auch so etwas, wo ihr beispielsweise sagt: 'Lösch das Foto mal lieber'?"

Erst kürzlich habe sie wieder so ein Foto bekommen, welches sie direkt an die Anwältin weitergeleitet habe.

"Gerade die Große bekommt immer so komische Fotos. Von Geschlechtsteilen, von widerlichen Typen. Dagegen gehe ich immer gerichtlich vor. Immer, immer, immer. Weil ich es einfach abartig finde", so die zweifache Mutter.

Im SWR3 Podcast "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" im Gespräch mit Hazel Brugger (29) und Thomas Spitzer (34) verrieten Mama Carmen (58) und ihr Ehemann Robert (59), dass sie bereits eine Anwältin aufgrund der obszönen Bilder eingeschaltet haben.

Doch Vater Robert geht mit der ganzen Sache sehr relaxt um und vertraut seinen beiden Sprösslingen. Daher hat er auch kein Problem damit, wenn sie etwas in den sozialen Medien veröffentlichen.

Es sei denn, eine der beiden Schwestern würde irgendwas Intimes posten. "Also wenn die Kinder jetzt anfangen würden, Nacktfotos zu machen oder Busenblitzer-Fotos raushängen lassen, da würden wir dann schon einschreiten", erklärt der 59-Jährige.

Er glaube aber, dass sie ihre Kinder so erzogen haben, dass sie so etwas in keinem Fall tun würden. "Andere Sachen sprechen wir im Vorfeld ab."