Zu viel Alkohol? Carmen Geiss muss Schockdiagnose verkraften: "Es ist die Leber!"

Saint-Tropez (Frankreich) - Robert Geiss (59) und seine Frau Carmen planen eine fette Oktoberfest-Sause auf dem Grundstück ihrer Villa in Saint-Tropez. Doch mitten in den Vorbereitungen erhält die 57-jährige Zweifach-Mama plötzlich eine erschütternde Diagnose!

Robert Geiss (59) lässt sich von "Heiler" und Familienfreund Matthias behandeln. Seine Ehefrau Carmen (57) schaut ganz genau zu. © RTLZWEI

Seit über zehn Jahren laufen "Die Geissens" nun schon im TV bei RTLZWEI. Die Millionärsfamilie ist bekannt für ihre ausufernden Partys. Zuletzt stellte das Unternehmer-Paar jedoch mit Entsetzen fest, dass in ihrem Luxus-Domizil an der Côte d'Azur schon lange nicht mehr richtig gefeiert wurde. Die Idee für eine eigene "Wiesn" war geboren.

Bevor jedoch Gerstensaft und Prickelbrause den Weg in die Kehlen der High-Society-Gäste finden, holen Robert mal wieder die Schmerzen in seiner Achilles-Sehne ein. Dem soll Abhilfe geschaffen werden. Da passt es prima, dass (zufällig) gerade auch Matthias in der Villa Geissini zu Gast ist, denn Carmen vertraut ihm als "Heiler".

Der Familienfreund bearbeitet den Modemacher in der Folge so hart mit seinem Heilerstift, dass dieser vor Schmerzen mehrfach laut aufschreien muss. Die Schadenfreude steht Matthias ins Gesicht geschrieben. Doch sein "Opfer" verspürt in der Tat eine deutliche Linderung der Beschwerden.

Dann ist Carmen an der Reihe, die sich zuvor noch köstlich über ihren wehleidigen Göttergatten lustig gemacht hatte. Das Lachen sollte der ehemaligen "Schlag den Star"-Gewinnerin jedoch rasch vergehen.