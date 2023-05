Datet Influencerin Caro Daur etwa den Sohn des reichsten Mannes der Welt?

Was klar ist: Tommis Ex Caro genießt aktuell ihr Leben - zuletzt in Südkorea. Und das nicht alleine. Neben ihrer Freundin und Model Tamara Kalinic (34) hing sie scheinbar auch mit dem Sohn eines der reichsten Männer der der Welt ab.

Neben diversen offiziellen Events, wie der Tiffany-Party in New York, auf der es zwischen den beiden übrigens ordentlich geknistert haben soll, wie ein Insider gegenüber der BUNTE behauptete, strahlten sie auch in privaten Momenten um die Wette. Im Mai war Fitness-Junkie Caro mit dem Milliardärssohn in einem Fitnessstudio in New York trainieren. Das postete sie auch selbst auf ihrem Instagram-Kanal.

Ansonsten gab es schon länger Liebes-Gemunkel um sie und den "Elevator-Boy" Jacob Rott (23), mit dem sie auch bereits des Öfteren abgehangen haben soll. Wer nun der "Neue" an Caros Seite sein wird, werden wir wahrscheinlich durch weitere kleine Anspielungen auf Social Media erfahren müssen.

Und: Wie steht es eigentlich um ein Comeback mit "Studio-Schmitt"-Host Tommi? In Sachen Liebe ist bei Caro wohl alles noch offen.