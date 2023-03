Hat Tommi Schmitt per Telefon Schluss gemacht? Caro Daur nimmt im Video Stellung

Seit der Trennung zeigt sich Caro Daur (27) besonders sexy auf Instagram. © Screenshots/Instagram/carodaur

Die 27-Jährige ist aktuell mal wieder auf der Pariser Fashion Week zu Gast und postet ein Designer-Outfit nach dem nächsten auf Instagram. Unter die zahlreichen Modeeindrücke schlich sich am Mittwoch auch ein Video, das mit einem interessanten Song-Schnipsel untermalt war.

Mit einer Mini-Banane deutet die Unternehmerin in dem Clip ein Telefonat an und singt dazu die Zeilen "What did you say? Oh, you're breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy" aus dem Song "Telephone" von Lady Gaga (36) und Beyoncé (41).

Währenddessen switcht sie vom Gammel-Look mit Struwwelpeter-Frisur in einen sexy Zweiteiler, der ihren Waschbrettbauch perfekt betont. Handelt es sich etwa um ein Rache-Video an Tommi Schmitt?

Der soll schon wieder an Schauspielerin Lea Zoe Voss (27) vergeben sein und versuchen, sein neues Liebes-Glück mehr schlecht als recht zu verstecken.

Sowohl seine mutmaßliche Neue als auch Tommi posten verdächtig oft von denselben Orten auf Instagram. Damit verfolgt er also das gleiche Muster wie bei den Beziehungsanfängen mit Caro.