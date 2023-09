Caro Robens unzufrieden mit sich: "Geht so nicht mehr weiter"

Mallorca - Für ihren Körper macht sie so einiges - mit Unterstützung mehrerer Eingriffe. Dennoch: Ausruhen will sich Mallorca-Auswanderin Caro Robens (44) nicht. Denn richtig zufrieden ist sie mit ihrem Body aktuell nicht.

Caro (44) und Andreas Robens (56) betreiben in der Nähe des Ballermanns ein Fitnessstudio. © Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens

Jetzt verriet die 44-Jährige, wie oft sie in der Woche trainiert. Gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Robens (56) betreibt sie gemeinsam ein Fitnessstudio unweit des beliebten Ballermanns.

Die Möglichkeit jeden Tag zu trainieren ist also da, aber macht die "Goodbye Deutschland"-Auswanderin das auch?

Die Antwort ist ja. Auf die Nachfrage eines Fans bei Instagram, wie oft Caro die Woche trainieren würde, antworte sie "6x". Ganz schön ordentlich für die 44-Jährige, die schon als Bodybuilderin aktiv war.

Doch richtig zufrieden scheint sie mit ihrem Körper nicht zu sein. Auf den Kommentar einer Userin, dass ihr die weiblichen Rundungen an Caro sehr gefallen, antwortete diese: "Im September beginnt die Diät! Geht so nicht mehr weiter. Mag mehr die anderen Rundungen an mir. Auch Muskeln genannt."