Schockmoment für die Robens! "Kleine Überraschung im Schlafzimmer"

Caro (44) und Andreas Robens (56) sind unzertrennlich. © Screenshot/Instagram/caroline_andreas_robens

"Endlich geht es richtig los, ins große Abenteuer", schrieb Caro voller Vorfreude in einem Instagram-Beitrag. Weil der letzte USA-Trip überwiegend aus beruflichen Gründen stattfand, sollte die jetzige Reise ins Land der Stars und Sternchen vor allem aus Urlaub, Seele baumeln lassen und Sightseeing bestehen.

Doch die Robens wären nicht die Robens, wenn sie nicht auch in ihrer Freizeit an Fitness, Training oder geschäftliche Dinge denken würden. Statt Ausruhen nach der Landung in Los Angeles, stand am nächsten Tag in ihrem Hotel "The Hollywood Roosevelt" direkt "Gym-Time" auf dem Plan.

Und damit nicht genug. Beim Erkunden der Wüste entdeckte das Bodybuilder-Paar ein leerstehendes Gebäude, vermutlich ein ehemaliges Gästehaus mit Restaurant. Da kam Andreas natürlich direkt auf die wildesten Gedanken.

"Das hier wird der neue Diner", erzählte der 56-Jährige mit funkelnden Augen in die Handykamera.