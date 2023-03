So sieht Caro Robens nicht mehr aus! "Goodbye Deutschland"-Star begeistert mit neuer Frisur

Mallorca - Muskulöse Arme, ein trainierter Bauch, dunkel geschminkte Augen und ein schicker, kurzer Bob! All dies sind Bilder, die bei den meisten sicher aufkommen, wenn sie an "Goodbye Deutschland"-Star Caroline "Caro" Robens (44) denken. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest mit Letzterem.

Caro Robens (44) begeisterte am Wochenende mit einem neuen Look (r.). © Bildmontage: Instagram/Screenshot/caroline_andreas_robens (2)

So präsentierte sich die Wahl-Mallorquinerin am Samstag in einem komplett neuen Look auf ihrem Instagram-Account und verdrehte ihren mehr als 115.000 Followern damit gehörig den Kopf!

Darauf steht Caro in einem hübschen Leoprint-Dress auf einem Feld und blickt lächelnd in die Kamera. Ihre Haare trägt sie offen, zu einem Seitenscheitel gelegt in einem frischen Wasserstoffblond – und deutlicher länger als vor wenigen Tagen noch!

"Bevor es wieder heiß wird, werden die Haare noch einmal lang getragen", erklärte sie stolz in ihren Beitrag, gab jedoch auch an, dass sie sich an diesen Anblick "erst einmal wieder gewöhnen" muss.

Was zudem auffällt: Auf diesem Bild fehlt auch von den dichten langen Wimpern jede Spur, weswegen die 44-Jährige ungewohnt natürlich in die Kamera lächelt.

Innerhalb kürzester Zeit wurde der Beitrag mehr als 3000 Mal geliked, und ihre Fans reagierten begeistert vom neuen Look der Sportlerin!