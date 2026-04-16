Carolin Kebekus im Sex-Dilemma: Komikerin hadert mit Overtouched-Syndrom

Köln - Carolin Kebekus (45) fragt sich als junge Mutter manchmal, wie überhaupt zweite Kinder zustande kommen.

Die Kölner Komikerin Carolin Kebekus (45) brachte 2024 ihr erstes Kind zur Welt. © Henning Kaiser/dpa

"Erst mal braucht's die Gelegenheit", sagte die Komikerin und Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

"Aber wann eigentlich, wenn da immer dieser kleine Mensch mit seinen Trampel-Füßen zwischen einem liegt? Oder soll man die Zeit nutzen, wenn das Baby gerade im Bett ist - und dann möglichst schnell und geräuschlos?"

Vielfach habe die Mutter aber auch einfach keinen Bock, weil sie supergestresst sei, nicht genug Schlaf abbekommen oder nicht genug gegessen habe.

"Und dann gibt es dieses Overtouched-Syndrom, dass man den ganzen Tag von einem Kleinkind Füße und Hände im Gesicht hatte und Finger in der Nase und nur denkt: Ich will, dass mich heute überhaupt niemand mehr anfasst!"