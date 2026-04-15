Carolin Kebekus sieht Olympia als Chance für Köln: "Dann würde sich viel verbessern!"

Köln - Die Stadt Köln will gemeinsam mit 16 anderen NRW -Städten und -Kommunen die Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 ausrichten. Komikerin Carolin Kebekus (45) unterstützt die Pläne.

Comedienne Carolin Kebekus (45) rechnet der Domstadt gute Chancen für eine Olympiabewerbung aus. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir wollen doch alle sehen, wie Lukas Podolski (40) das olympische Feuer im Kölner Dom entfacht", sagte die Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Ich will auch, dass mein Kind später sagt: Olympia in Köln – da hab‘ ich Speerwerfen gesehen."

Falls Köln gemeinsam mit den anderen NRW-Städten im Schlepptau tatsächlich Erfolg haben sollte, würde das vorübergehend zwar noch mehr Baustellen bedeuten.

"Wobei viel mehr als jetzt schon geht auch gar nicht. Und dann würde sich aber viel verbessern. Alles, was derzeit in Planung ist, würde dann vielleicht endlich mal zum Abschluss gebracht. Ich glaube, die Kölner brauchen diesen kleinen Tritt in den Arsch."

Zur innerdeutschen Konkurrenz unter anderem durch München und Berlin sagte sie: "München und Berlin hatten ihre Chance, und ich glaube, das ist aus verschiedenen Gründen nicht ganz so gut in Erinnerung geblieben. Jetzt ist Kölle dran."