Deutliche Worte: Carolin Kebekus übt herbe Kritik an Sparkurs bei Psychotherapeuten

Köln - Carolin Kebekus (45) glaubt, dass Psychotherapie für viele Menschen immer noch ein Tabu ist.

Carolin Kebekus (45) zählt zu den erfolgreichsten Komikerinnen des Landes. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wenn wir ein körperliches Problem haben, dann ist es klar, dass wir damit zum Arzt gehen. Aber wenn wir jeden Tag depressiv sind oder Ängste haben, die immer wiederkommen und uns enorm belasten, dann trauen wir uns vielleicht trotzdem nicht, darüber zu sprechen und Hilfe zu suchen", sagte die Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur.

Sie fügte noch hinzu: "Ich glaube, dass wir als Gesellschaft sehr viel davon hätten, wenn Psychotherapie zugänglicher und bezahlbarer wäre."

Vor diesem Hintergrund sei die geplante Absenkung der Vergütung psychotherapeutischer Leistungen um 4,5 Prozent völlig kontraproduktiv. Die Versorgungslage für Kassenpatienten werde dadurch noch schlechter werden.

"Meine Befürchtung ist, dass sich viele Psychotherapeuten dann auf Privatpatienten konzentrieren werden, weil sie mit denen mehr verdienen können. Dann wird Psychotherapie ein Eliten-Ding", so die 45-Jährige.

Absurd sei auch, dass Menschen, die Therapie in Anspruch genommen hätten, als Lehrerin oder Lehrer nicht mehr verbeamtet würden.