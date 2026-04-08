Digitale Gewalt gegen Frauen im Netz - Carolin Kebekus appelliert an Männer: "Nehmt diese Wut ernst!"

Köln - Der Fall Collien Fernandes (44) schlägt noch immer hohe Wellen. Komikerin Carolin Kebekus (45) zeigt sich "positiv überrascht" von der Reaktion vieler Männer auf die heftigen Vorwürfe der Moderatorin, richtet aber auch einen wichtigen Appell an das vermeintlich starke Geschlecht.

Komikerin Carolin Kebekus (45) findet es richtig, dass sich viele Männer aktuell mit digitaler Gewalt gegen Frauen im Internet auseinandersetzen müssen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

"Mir fällt doch auf, dass sich viele Männer jetzt damit auseinandersetzen", sagte die Komikerin und Entertainerin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Köln.

"Sie machen sich Gedanken dazu, was sie anders machen können, oder kommen von selbst darauf zu sprechen, dass das vielleicht auch etwas mit Strukturen zu tun haben könnte. Mit Frauen, die aus verschiedensten Gründen in toxischen Beziehungen leben müssen. Okay, ich spreche jetzt nur über mein persönliches Umfeld – im Netz spielt sich gerade was ganz anderes ab. Aber ich denke schon, dass da jetzt auch positiv was ins Rollen gebracht worden ist."

Hintergrund der aktuellen Debatte über digitale Gewalt sind schwere Vorwürfe der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen (50), über die zuerst der "Spiegel" berichtet hatte.

Sie wirft ihm vor, Fake-Profile in ihrem Namen erstellt und darüber pornografische Darstellungen verbreitet zu haben. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung. Sein Anwalt Christian Schertz kündigte an, gegen die "initiale Berichterstattung" des "Spiegels" gerichtliche Schritte einzuleiten.