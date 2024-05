Gebäudeeinsturz auf Mallorca: Caro und Andreas Robens trauern um langjährigen Freund!

Unter den Opfern auf Mallorca befand sich auch ein langjähriger Freund von Andreas (57) und Caroline Robens (45). © Screenshot/Instagram/@caroline_andreas_robens

Die Robens trauern um ihren langjährigen Freund Abdoulaye D. (44)!

Der Senegalese wurde gemeinsam mit einer Spanierin und zwei deutschen Staatsbürgern unter den Trümmern des Restaurants begraben.

"Wir hoffen immer noch, dass er es nicht war. Aber zu 99 Prozent ist er es leider. Sein Name ist Abdoulaye D. Er war immer so hilfsbereit, freundlich, zuvorkommend. Man konnte sich hundertprozentig auf ihn verlassen", erklärten Caro und Andreas am Samstag gegenüber "Bild".

Die beiden sprechen dabei nur in den höchsten Tönen über den 44-Jährigen, den sie unter anderem auch deshalb kennengelernt hatten, weil er ihre Begeisterung für starke Muckis geteilt habe.

"Seit über 10 Jahren trainierte er bei uns im Fitnessstudio. Er hat auch immer mit aufs Gym aufgepasst, wenn wir nicht da waren, hat in Cala Millor, bei der Eröffnung von unserem Lokal 'Iron Diner' für uns den Türsteher gemacht. Er lebte seit mindestens 15 Jahren auf der Insel."

Dort hinterlässt Abdoulaye D. nicht nur bei den Robens ein tiefes Loch. Dem Bericht zufolge habe der Verstorbene mit seinem achtjährigen Sohn sowie weiteren Familienmitgliedern auf der Urlaubsinsel gelebt.