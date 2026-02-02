Catherine O'Hara: Details zum Tod von "Kevin - Allein zu Haus"-Star bekannt
Los Angeles (USA) - Fast jeder kennt Kevin, den Jungen, der "Allein zu Haus" und "Allein in New York" an Weihnachten zurückbleibt. Jetzt herrscht Trauer um seine Film-Mutter Catherine O'Hara, die am Freitag mit 71 Jahren verstorben ist. Inzwischen sickern neue Details zum Tod der US-Schauspielerin durch.
Krankheitsbedingt verlor die Kate-McCallister-Darstellerin am Freitag im US-Bundesstaat Kalifornien ihr Leben. Gegen 5 Uhr morgens hatte O'Hara wegen starker Atemnot den Notruf gewählt, berichtet das Promi-Portal Page Six.
Rettungskräfte eilten wegen der akuten Atembeschwerden zum Haus der Weihnachtsklassiker-Berühmtheit im Ortsteil Brenntwood. Obwohl Rettungskräfte die Erkrankte rasch in ein Krankenhaus brachten, erlag sie dort ihren Beschwerden.
Welche Krankheit genau den Tod von Catherine O'Hara herbeiführte, ist noch nicht bekannt. Die Verstorbene war zuletzt auch in der Apple-TV-Serie "The Studio" zu sehen, sollte dort eigentlich auch im Rahmen der 2. Staffel mitspielen.
Ihr Film-Sohnemann Kevin, der Schauspieler Macaulay Culkin (45), verabschiedete sich von der Verstorbenen mit rührenden Worten auf seinem Instagram-Kanal.
Catherine O'Hara spielt KateMcCallister in "Kevin - Allein zu Haus"
"Mama. Ich dachte, wir hätten Zeit. [...] Ich wollte auf einem Stuhl neben dir sitzen. Ich habe dich gehört. Aber ich hatte noch so viel mehr zu sagen. Ich liebe Dich", schrieb der 45-Jährige, und fügte zum Abschluss noch hinzu: "Wir sehen uns später."
In beiden Filmen hat Kate McCallister als Mutter des Schuljungen einen großen Anteil, dass der Minderjährige allein zurückgelassen wird.
Doch weil Weihnachten ist und die Filme natürlich ein Happy End bekommen sollen, wünschen sich Kevin und Mutter Kate in den Klassikern zeitnah ein unbeschwertes und schnelles Wiedersehen.
Der Wunsch geht in Erfüllung. Schließlich dürfen sich Mama und Kind emotional in die Arme schließen, ehe der Rest der Familie zur Szenerie hinzustößt.
Titelfoto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa